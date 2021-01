Corsico. La primaria Copernico riaprirà lunedì

Risolto il problema dell’impianto termico, gli alunni potranno tornare tutti nelle loro classi. Verrà

anche riattivato il servizio di post orario, utilizzato oggi da 34 famiglie

Corsico (23 gennaio 2020) – Ripristinate le condizioni di agibilità, da lunedì la primaria Copernico

potrà riaprire. E gli alunni tornare nelle proprie classi. Tutti. Sia quelli delle prime, delle seconde e

delle terze che giovedì e venerdì hanno fatto lezione in presenza, ma nel vicino plesso della

secondaria Campioni e Mascherpa. Sia i ragazzini delle quarte e quinte, costretti invece all’attività

didattica a distanza.

Dopo gli ultimi sopralluoghi fatti dall’assessore ai lavori pubblici Maurizio Magnoni e dal dirigente

dell’istituto comprensivo Alberto Ardizzone, è stata concordata la ripresa delle lezioni in presenza.

Così come di tutti i servizi: pre e post orario e mensa.

L’impianto rimarrà comunque costantemente monitorato dai tecnici comunali, così come la

temperatura all’interno dei locali.

«Non è stato facile individuare la causa del guasto – commentano gli assessori alle scuole, Angela

Crisafulli e ai lavori pubblici Maurizio Magnoni – e possiamo ritenerci soddisfatti del risultato. Ci

scusiamo, però, con i genitori per il disagio. Ringraziamo le mamme e i papà che hanno compreso il

nostro massimo impegno nell’affrontare il problema. Così come il personale comunale e i dipendenti

delle ditte incaricate che hanno operato tempestivamente. Oltre al personale della scuola, del

servizio di pre orario e della mensa, che hanno ridotto al minimo i disagi per gli alunni”.

