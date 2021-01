(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 gennaio 2021 – Questa sera, intorno alle ore 19.50, in piazza Cantore (piazza tra viale Papiniano e Corso Genova) una donna di 58 anni è stata investita mentre era in bici. Soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa e da un’automedica, la donna, dopo le prime cure è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Sul posto è giunta anche la Polizia Locale per i rilievi.

Redazione