Milano vuole il bis in casa all’Allianz Cloud

Match casalingo per l’Allianz Powervolley contro Padova per la nona giornata di ritorno

IN SINTESI: Nuova gara casalinga per Milano che ospita Padova per il nono turno del girone di ritorno di Superlega. Dopo il successo infrasettimanale in rimonta su Modena, la squadra di Piazza cerca il bis tra le mura amiche dell’Allianz Cloud per conquistare tre punti preziosi per il rush finale di regular season. L’avversario non è da sottovalutare, perché i patavini hanno dimostrato di essere una squadra ostica nonostante la penultima posizione in classifica. Milano, dal canto suo, sta recuperando la forma migliore e può contare su tutto il roster a disposizione. Alla vigilia del match è il tecnico Piazza a presentare il confronto: «Sappiamo che Padova verrà qua senza aver nulla da perdere. La Kioene è una squadra che ha una fase break micidiale, oltre ad avere un servizio molto pericoloso. Noi dobbiamo essere bravi di testa a recuperare le energie spese contro Modena».

MILANO – Secondo match casalingo in pochi giorni per l’Allianz Powervolley che domani pomeriggio (h 16.00) riapre le porte dell’Allianz Cloud per la nona giornata del girone di ritorno. Avversario sul cammino dei meneghini è la Kioene Padova che all’andata costrinse Piano e compagni ad un sudato tie break.

Dopo l’exploit con Modena di giovedì scorso, che ha interrotto la serie negativa di sconfitte, per Milano arriva ora un banco di prova da non sottovalutare. Il rischio di cavalcare l’entusiasmo dell’ottima prova in rimonta con i gialloblu ed abbassare la guardia è infatti dietro l’angolo, soprattutto perché Padova ha dimostrato di essere una squadra da prendere con le pinze. Nonostante la penultima posizione in classifica (13 punti) e la differenza di 10 punti tra meneghini e patavini, in questo campionato la formazione di Iacopo Cuttini ha dimostrato di saper mettere in difficoltà tutte le big del campionato. Si evince che per Milano sarà necessario scendere in campo con la massima attenzione, trasformando la gioia del successo su Modena in energia e carica da incanalare sul taraflex dell’Allianz Cloud. Match che nasconde tante insidie, ma che racchiude anche l’importanza di conquistare tre punti chiave per il cammino dell’Allianz Powervolley in questo rush finale di regular season che porterà i ragazzi di coach Piazza prima ai quarti di finale di Coppa Italia (in programma mercoledì 27 contro Trento) e poi alla post season con i playoff scudetto. Per questo la squadra sta lavorando sodo in palestra per trovare la migliore condizione, archiviare definitamente come un brutto ricordo lo stop del Covid avuto a dicembre, e ritrovare l’alchimia dei tempi migliori con tutti gli effettivi a disposizione. La gara con Modena ha infatti riconsegnato a Piazza la diagonale titolare Sbertoli-Patry ed avuto la conferma ora di poter contare, a seconda delle necessità, su Urnaut, Ishikawa, Maar e Basic.

«La vittoria su Modena ci dà entusiasmo: abbiamo vinto da squadra – sono le parole di coach Piazza alla vigilia del match con Padova –. Ogni partita però è una storia a sé: è come se fosse un libro di storie, dove ogni match ha un capitolo dedicato e noi dobbiamo saperlo interpretare. Sappiamo che Padova verrà qua senza aver nulla da perdere. La Kioene è una squadra che ha una fase break micidiale, oltre ad avere un servizio molto pericoloso. Noi dobbiamo essere bravi di testa a recuperare le energie spese contro Modena, che sono tante, ma fortunatamente le possiamo dividere avendo recuperato tutto il roster, anche se ancora non siamo al 100%».

STATISTICHE

Il match Allianz Powervolley Milano – Kioene Padova sarà il confronto numero 15 tra le due società: 8 successi per Milano, 6 per Padova.

EX

Yuki Ishikawa a Padova nel 2019/20, Stephen Timothy Maar a Padova nel 2016/17.

DIRETTA TV

Il match delle 16.00 Allianz Powervolley Milano – Kioene Padova sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma Eleven Sports.

PROBABILI FORMAZIONI

Allianz Powervolley Milano: Sbertoli – Patry, Kozamernik – Piano, Ishikawa– Urnaut, Pesaresi (L). All. Piazza.

Kioene Padova: Shoji – Stern, Vitelli – Volpato, Bottolo – Wlodarczyk, Danani (L). All. Cuttini.

Arbitri: Gasparro – Braico. Terzo Arbitro: Manzoni.

Impianto: Allianz Cloud di Milano.