Usmate Velate. Emergenza Coronavirus: 25 nuovi positivi nel 2021

La media scende ad un contagio al giorno. Ancora nessun decesso registrato nel nuovo anno

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 23 gennaio 2021 – Sono 25 i cittadini residenti a Usmate Velate che, dall’inizio del 2021 ad oggi, hanno contratto il Covid-19 e si trovano in isolamento. Dall’inizio della pandemia, complessivamente sono 472 gli usmatevelatesi risultati positivi a Coronavirus. La media dei contagi scende quindi ad un solo caso al giorno, un numero che conferma l’inversione della curva pandemica registrata nei mesi di ottobre, novembre e inizio dicembre.

“Nelle ultime due settimane, i casi di positività a Covid-19 sono stati 12, un dato indicativo del senso di responsabilità con cui la cittadinanza sta vivendo questo momento di emergenza – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Sulla base dei dati trasmessi ai Sindaci dal Cruscotto Regionale, nell’annualità 2021 ad Usmate Velate non figurano decessi a causa del Coronavirus. È una buona notizia che, come sempre, non deve farci pensare che sia tutto finito. Il rispetto delle regole deve proseguire, come ho visto fare in questi giorni”.

SPAZI PER LE VACCINAZIONI

Dando riscontro ad una richiesta giunta da ATS Brianza, il Comune di Usmate Velate ha dato la propria disponibilità nel rendere usufruibili spazi pubblici per la somministrazione della vaccinazione anti-Covid 19.

“Ad ATS Brianza abbiamo confermato la disponibilità di Villa Scaccabarozzi, che già nel periodo autunnale è diventata punto di riferimento per le vaccinazioni anti-influenzali – prosegue il Sindaco Mandelli – Riteniamo che, anche alla luce del piano organizzativo predisposto per le vaccinazioni, Villa Scaccabarozzi possa rappresentare il luogo ideale in cui dar seguito alla precedente esperienza. Al tempo stesso, abbiamo già dichiarato la fattiva collaborazione nel valutare la necessità di diversi o ulteriori spazi oltre a quelli della Villa”.