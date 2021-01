Basiglio. Cinque anni senza verità per Giulio Regeni: le iniziative

L’amministrazione comunale ha deciso di accogliere l’appello dell’associazione

“Giulio siamo noi” di organizzare una fiaccolata virtuale il 25 gennaio. Verrà

posizionato anche uno striscione tra i pennoni delle bandiere

Basiglio (24 gennaio 2021) – «Su quel viso ho visto tutto il male del mondo»: le parole

pronunciate dalla mamma di Giulio Regeni, all’uscita dalla camera mortuaria nella quale

si trovava il corpo del figlio, sintetizzano il dramma di una vicenda per la quale l’Italia

chiede giustizia da cinque anni.

L’amministrazione comunale di Basiglio ha così deciso di partecipare, seppure

virtualmente, alla fiaccolata per Giulio Regeni che si terrà il 25 gennaio. La data di

commemorazione è quella in cui il giovane ricercatore è stato sequestrato al Cairo, in

Egitto, per essere ritrovato nove giorni dopo, senza vita e con il corpo segnato da terribili

torture.

Per tenere alta l’attenzione dei cittadini sul gravissimo episodio, l’amministrazione

comunale quest’anno ha anche deciso di esporre – dal 25 gennaio al 4 febbraio – uno

striscione nei pressi dell’ingresso del municipio, tra i pennoni delle bandiere.

“Abbiamo voluto aderire alla fiaccolata virtuale – evidenzia il sindaco Lidia Reale –

perché, nonostante siano passati cinque anni, siamo ancora lontani dalla verità dei fatti.

Gli ultimi provvedimenti assunti dal Governo egiziano, infatti, sono solo palliativi volti a

negare le responsabilità. Ritengo – precisa Reale – che la mamma e il papà di Giulio

debbano avere giustizia, un valore che non può essere subordinato a interessi economici e

diplomatici”.

Giulio Regeni stava lavorando su una tesi di dottorato sul ruolo dei sindacati indipendenti

dei venditori ambulanti.

“Non si può andare all’estero a studiare – sottolinea il primo cittadino – e tornare in una

bara. Per questo, anche il Comune di Basiglio, come molti altri comuni italiani, ha aderito

all’iniziativa. Ogni diritto che viene violato a una persona, colpisce ciascuno di noi”.