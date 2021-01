(mi-lorenteggio.com) Cassano d’Adda, 24 gennaio 2021 – Stamane, alle ore 7.45, il conducente di una Polo Blu, T. C., di anni 50, per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, ha perso il controllo del proprio veicolo, finendo fuori strada ribaltandosi in una zona impervia, morendo sul colpo. Inutili i soccorsi del 118 intervenuto anche con l’elisoccorso e dei Vigili del Fuoco.

V. A.