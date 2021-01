CORONAVIRUS. I DATI DEL 24 GENNAIO IN LOMBARDIA: 44 DECESSI, 1375 NUOVI POSITIVI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 gennaio 2021 – A fronte di 23.182 tamponi effettuati, sono 1.375 i nuovi positivi (5,9%). I guariti/dimessi sono 795.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 23.182 (di cui 18.503 molecolari e 4.679 antigenici) totale complessivo: 5.437.998

– i nuovi casi positivi: 1.375 (di cui 74 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 445.604 (+795), di cui 3.698 dimessi e 441.906 guariti

– in terapia intensiva: 405 (+7)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.428 (-71)

– i decessi, totale complessivo: 26.666 (+44)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 373 di cui 163 a Milano città;

Bergamo: 62;

Brescia: 350;

Como: 127;

Cremona: 71;

Lecco: 50;

Lodi: 20;

Mantova: 81;

Monza e Brianza: 40;

Pavia: 70;

Sondrio: 34;

Varese: 64.