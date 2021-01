Flash mob “ORA BASTA. I vostri fallimenti non si contano più!” sotto Palazzo Lombardia

IL 25 GENNAIO ALLE ORE 18.00

(mi-lorenteggio.com) Milano,24 gennaio 2021 – “ORA BASTA. I vostri fallimenti non si contano più!” è il flash mob promosso da partiti, associazioni e movimenti per lunedì 25 gennaio alle ore 18 sotto il Palazzo di Regione Lombardia.

“L’iniziativa è nata per raccogliere e manifestare l’indignazione di cittadine e cittadini lombardi e la richiesta che la giunta Fontana vada a casa, in seguito all’ultimo gravissimo errore commesso da Regione Lombardia, nel calcolo dei dati sui positivi al Covid-19 inviato all’Istituto Superiore di Sanità. Un calcolo errato, poi rettificato come dimostra un documento ufficiale diffuso dall’ISS, che ha determinato il passaggio della Lombardia in zona rossa, provocando danni enormi ed ingenti per lavoratori, imprese e studenti” spiega la nota.

I manifestanti esibiranno calcolatrici, per ironizzare sull’incapacità della giunta Fontana di fare i conti, e cartelli con la scritta “Ora Basta”.

Il flash mob è organizzato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid e, allo scopo di evitare assembramenti, prevedrà posti distanziati e limitati.

“Per tutti coloro che vorranno aderire, infatti, è prevista la possibilità di partecipare alla manifestazione virtuale, postando sui social una foto con calcolatrice e un foglio che riporta la scritta ORA BASTA.

Il flash mob lanciato su Facebook (a questo link https://www.facebook.com/events/871649753613087) ha raggiunto nel giro di 12 ore già oltre 50mila persone.

Di seguito il testo pubblicato sulla pagina dell’evento Facebook:

Regione Lombardia ha fallito sui vaccini anti influenzali, sul tracciamento, sulla gestione dei vaccini anti Covid.

Adesso ha pure sbagliato a fare i calcoli.

Ha fornito dati sbagliati all’Istituto Superiore di Sanità, includendo fra i positivi anche i guariti.

Una volta che si sono accorti dell’errore hanno chiesto la rettifica, mentre parlavamo di punizione dando la colpa della zona rossa al governo.

Solo una cosa può fare, adesso, la giunta Fontana: andare a casa!

Se scendi in piazza vieni dotato di mascherina, bandiere, cartelli e calcolatrice! Manifesteremo nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e con il distanziamento previsto per questo ci saranno posti limitati.

Ma puoi fare la tua parte anche in maniera virtuale: pubblica una foto con una calcolatrice e un foglio che riporta l’#orabasta. Un gesto simbolico per esprimere il nostro dissenso in una grande piazza digitale.

ORA BASTA! I VOSTRI FALLIMENTI NON SI CONTANO PIÙ!

Organizzano (in aggiornamento):

Acli provinciali Milano, Monza e Brianza

AiutArci a Milano

Alleanza Civica Milano

Arci Lombardia

Arci Milano

Articolo Uno Milano Metropolitana

Associazione Radicali Milanesi Enzo Tortora

Casa Comune

Centro Democratico

Giovani Democratici Lombardia

Giovani Democratici Milano

Gruppo PD in Consiglio Comunale di Milano

I Sentinelli di Milano

Italia Viva Milano Metropolitana

Medicina Democratica

Milano in Azione

Milano in Comune

Milano Unita

M5S Lombardia

M5S Milano

PD Lombardia

PD Milano Metropolitana

Più Europa Milano

PSI Milano

Rifondazione Comunista Milano

Studenti Presenti

Verdi – Europa Verde Milano

Volt Milano”.