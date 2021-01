Monno (Bs). Valanga sul Mortirolo

(mi-lorenteggio.com) Monno, 24 gennaio 2020 – Intorno alle ore 15.15 di oggi, in zona impervia del Mortirolo, si e’ staccata una slavina.

Sul posto sono giunti gli uomini del soccorso alpino di Breno, i Vigili del Fuoco e due elicotteri dell’elisoccorso, uno giunto da Brescia, l’altro da Sondrio.

AGGIORNAMENTO: Non è sopravvissuto il ragazzo di 20 anni, residente in provincia di Sondrio, travolto oggi pomeriggio da una valanga nel comune di Monno, in Alta Valle Camonica, a circa 2300 metri di quota. Era con un gruppo di persone in motoslitta quando c’è stato il distacco. Subito sul posto gli elicotteri di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), che a rotazione hanno portato sul posto i soccorritori del Cnsas – Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, in tutto una trentina di soccorritori. Il giovane è stato estratto dalla neve e trasportato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è deceduto. L’intervento è concluso, le squadre stanno rientrando.

(Nella foto di copertina soccorsi di ieri dopo la valanga a Bienno)

SEGUONO AGGIORMAMENTI