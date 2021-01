Civica Claudio Abbado in Exchange and Friendship – Istituto Italo-Cinese in collaborazione con il Conservatorio Centrale di Pechino (Beijing)

Istituto Italo-Cinese

Conservatorio Centrale di Pechino

Exchange and Friendship

un ciclo di concerti online

L’Istituto Italo-Cinese, in collaborazione con il Conservatorio Centrale di Pechino (Beijing), presenta una rassegna di concerti online

sul tema “Exchange and Friendship“, nell’ambito dell’iniziativa “Belt and Road” e in un’ottica di scambio culturale a livello globale.

Un progetto che coinvolge molte e prestigiose realtà musicali della scena internazionale (Conservatori, organismi formativi e didattici).

A partire dal 5 gennaio 2021, il ciclo online “Exchange and Friendship” dedica ogni suo appuntamento ad alcune

significative istituzioni che offrono un proprio contributo musicale.

Martedì 26 gennaio 2021 è il turno della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado – Fondazione Milano, che propone

il Requiem n. 41 in do minore di Luigi Cherubini registrato per la stagione milanese di San Fedele Musica.

Il Requiem di Cherubini, diretto dal maestro Mario Valsecchi, è eseguito da I Civici Cori e dall’Orchestra della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado.

La giornata del 26 gennaio è inoltre dedicata a Nanjing University of the Arts, Nanyang College of Art, Singapore, Inner Mongolia Art Institute,

Bard College of Music, New York, Kyrgyz Academy of Arts.