DISTRETTI COMMERCIO. GIUNTA RIFINANZIA MISURA CON 941.029 EURO, GUIDESI: FINANZIATI TUTTI I PROGETTI AMMISSIBILI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 gennaio 2021 – La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, ha dato il via al rifinanziamento della misura ‘Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana’ mettendo a disposizione 941.029 euro. Il nuovo stanziamento finanziario servirà per concedere i contributi richiesti a tutti i progetti ammessi che non avevano ricevuto finanziamento a causa esaurimento delle risorse.

La prima graduatoria approvata ha ritenuto ammissibili 121 progetti, per una richiesta totale in conto capitale di 8.071.029 euro a fronte di una disponibilità residua di soli € 7.130.000 di euro che ha garantito una copertura di 106 progetti.

GUIDESI: ANDIAMO INCONTRO AI TERRITORI – “Un ulteriore sforzo economico di Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore Guidesi – per andare incontro ai nostri Territori e ai nostri cittadini. Grazie a questo ulteriore intervento siamo riusciti a finanziare tutti i progetti ritenuti ammissibili per un investimento totale di oltre 8 milioni di euro”.

I COMUNI INTERESSATI – Di seguito i Comuni e l’Unione di Comuni interessati al rifinanziamento suddivisi per provincia.

Brescia: Travagliato, Rovato, Montichiari, e Ospitaletto.

Como: Dongo.

Mantova: Bagnolo San Vito

Milano: Zibido San Giacomo, Cinisello Balsamo.

Monza e Brianza: Monza, Usmate Velate e Cornate d’Adda.

Pavia: Varzi.

Sondrio: Piateda e Unione comuni Valmalenco.

Varese: Luino.