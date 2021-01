(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 gennaio 2021- Intorno alle ore 18.50, nel tratto cittadino dell’A4, in direzione Venezia, tra gli svincoli di Cormano e Sesto San Giovanni, il traffico è temporaneamente bloccato, per soccorrere quattro automobilisti coinvolti in un incidente tra più veicoli. Sul posto sono giunte due ambulanze, un’automedica, i Vigili del Fuoco e la Polstrada. Due i feriti in codice giallo.

V. A