Lombardia. Infortuni sul lavoro: 44enne deceduto a Rezzato (Bs)

(mi-lorenteggio.com) Rezzato – Brescia, 25 gennaio 2021 – Ancora un infortunio mortale in Lombardia. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.00, in una cava sita in via Cesare Battisti, un operaio di 44 anni è deceduto sul dopo esser stato travolto da un carico di sabbia/ghiaia. Inutili i soccorsi del personale sanitario di un’ambulanza, di un’automedica e dei Vigili del Fuoco. In corso i rilievi da parte dei Carabinieri e del personale dell’ATS di Brescia per ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio mortale.

Redazione