MILANO: striscione contro l’olocausto dell’aborto davanti a Palazzo Marino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 gennaio 2021. Domenica pomeriggio 24 gennaio, in piazza della Scala un gruppo di persone ha esposto uno striscione con scritto “IL NUOVO OLOCAUSTO E’ L’ABORTO…”.

I dimostranti, col loro gesto, hanno inteso denunciare “la grande ipocrisia che emerge soprattutto nelle ‘giornate della memoria'”.

“Troppo comodo ricordarsi degli olocausti passati e non vedere quelli in corso d’opera”, hanno detto. “Succedeva così anche al tempo di Hitler e noi non vogliamo ripetere lo stesso errore”.

“Giusto celebrare lo sterminio del popolo Ebraico, ma non si capisce perchè non ricordarsi mai di uno sterminio anche maggiore ( morti per aborto sono stati circa 20 milioni in Europa, contro i 6 milioni delle vittime della Shoa)”.

I dimostranti volevano anche denunciare i tentativi di censura, sui temi della vita, imposta da politici e enti istituzionali.