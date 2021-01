BIENNO (BS). 33ENNE DISPERSO DA DOMENICA, IN CORSO LE RICERCHE

(mi-lorenteggio.com) BIENNO (BS), 26 gennaio 2021 – Proseguiranno anche domani le ricerche di D.C., il giovane di 33 anni disperso da domenica. Ai cinquanta soccorritori operativi da stamattina se ne sono aggiunti altri, una trentina, con un dispiegamento complessivo di circa 80 persone solo nella giornata di oggi (oltre al Cnsas, ci sono Protezione civile, Sagf Guardia di finanza, Carabinieri, Vigili del fuoco, Comune di Bienno e gruppi di volontari). Le squadre hanno perlustrato l’area del torrente Grigna e i sentieri in prossimità della forra. Tra le zone controllate, anche quella del Salto del canile, a circa 800 metri di quota. Sono intervenuti anche gli elicotteri di Areu da Brescia e quello dei Vigili del fuoco. Domani si aggiungerà quello di Regione Lombardia, per ampliare la verifica dall’alto. I tecnici Cnsas, provenienti da tutte le sette Stazioni della Delegazione Bresciana, si stanno dando il cambio per garantire la presenza anche nelle prossime ore, durante le quali, se non ci saranno novità rilevanti, i responsabili della ricerca valuteranno gli elementi raccolti e la conseguente strategia da adottare per le ore successive.