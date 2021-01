Buccinasco, al via i lavori della Commissione antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità

Ieri pomeriggio la prima seduta della commissione consiliare presieduta dal sindaco Rino Pruiti. Discusse, in forma riservata, alcune questioni importanti e nominato come vice presidente il consigliere Alberto Schiavone

Buccinasco (26 gennaio 2021) – Martedì 25 gennaio si è riunita la Commissione consiliare antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità in forma riservata.

Convocata dal sindaco Rino Pruiti, presidente della Commissione, ha avuto il primo compito di nominare il vice presidente. Con i voti dei commissari del Partito democratico, della Lista civica Per Buccinasco, di Forza Italia, della Lega e del Movimento Cinque Stelle, è stato scelto il consigliere Alberto Schiavone. Astenuta la lista BucciRinasco, contrari Fratelli d’Italia.

La Commissione ha discusso di alcuni importanti temi che riguardano il territorio di Buccinasco, come il contenzioso tra il Comune e la famiglia Papalia sull’uso del cortile dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata di via Nearco e altre vicende legate ad attività commerciali su cui sono in corso indagini penali.

“Il primo incontro della Commissione consiliare antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità – dichiara il sindaco Rino Pruiti – si è svolto in un clima di partecipazione e collaborazione. Ne sono soddisfatto e auguro buon lavoro a tutti i commissari e al neo nominato vice presidente Alberto Schiavone: spero si continui a lavorare bene così come abbiamo iniziato perché su temi importanti come la legalità è importante essere uniti, senza scontri politici, per tutelare in modo forte e autorevole la nostra comunità”.

“Assumo l’onere e l’onore del ruolo di vicepresidente della Commissione antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità con grande responsabilità, con umiltà e spirito di servizio – dichiara il consigliere Alberto Schiavone – in un momento particolarmente difficile per Buccinasco e per l’Italia. Ringrazio tutti i colleghi commissari che con il loro voto mi hanno testimoniato stima e fiducia. Mi sono sempre battuto nel nome dei valori di questa commissione, che rappresentano il fondamento stesso della nostra società, e continuerò a farlo con rinnovato impegno per tutta la nostra comunità”.

