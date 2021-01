Carugate. Assembramento al parco 24 minorenni multati

(mi-lorenteggio.com) Carugate, 26 gennaio 2021 – Ieri pomeriggio, i carabinieri hanno multato 24 minorenni, tra i 14 e i 17 anni, per aver violato le misure anti Covid riunendosi in gruppo all’interno del parco comunale vicino ad un centro commerciale.

Tutti indossavano la mascherina, ma, per 12, residenti in altri Comuni, è scattata anche la sanzione per spostamenti non consentiti nella “zona arancione”. I militari, inoltre, stanno verificando l’eventuale coinvolgimento di alcuni dei minorenni identificati negli episodi di vandalismo registrati la scorsa settimana in alcune zone della città.

Redazione