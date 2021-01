Cesano Boscone. Iniziativa per la Giornata della Memoria, per non dimenticare

Le autorità cesanesi, la sezione dell’Anpi “Bertolini” e alcuni studenti all'”Albero dei Giusti tra le nazioni” per commemorare le vittime dell’Olocausto.

Cesano Boscone (26 gennaio 2021) – L’Amministrazione comunale e l’Anpi di Cesano Boscone si riuniranno, mercoledì 27 gennaio, attorno all’“Albero dei Giusti tra le nazioni” in via Nilde Iotti, per commemorare e non dimenticare le vittime dell’Olocausto.

Il sindaco Simone Negri e il presidente dell’Anpi Leonardo Borrelli saranno affiancati da alcuni studenti delle scuole cesanesi che leggeranno brani tratti da testi di Liliana Segre e Nedo Fiano, entrambi deportati ad Auschwitz, e di Primo Levi. Inoltre, allievi di entrambi gli istituti, eseguiranno “Shalom” al flauto traverso e “La vita è bella” al clarinetto.

“Anche in una fase così complicata come questa, così segnata dalla pandemia – sottolinea il Primo cittadino – è fondamentale fare esercizio di Memoria, ricordare le agonie e le vite strappate, e quali malsane idee condussero all’Olocausto”.

La manifestazione non potrà essere aperta al pubblico per rispettare le misure anti Covid. L’evento potrà però essere seguito in diretta, dalle ore 10.30, tramite il canale YouTube.