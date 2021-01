Corsico. Audizione in Commissione Antimafia regionale sul caso del subappalto

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 26 gennaio 2021 – Lunedì 25 gennaio il Sindaco Ventura, l’Assessore Magnoni, il Dirigente Armellini, il Presidente della Commissione comunale Antimafia e i capigruppo consiliari sono stati invitati dalla Commissione Antimafia regionale per un’audizione sul caso del subappalto per l’illuminazione pubblica.

La seduta si è svolta in un clima sereno ed è servita per ulteriori approfondimenti sul caso, dopo quelli avuti in Commissione comunale nell’audizione del 18 dicembre e nella seduta straordinaria di Consiglio comunale del 12 gennaio.

“L’intento principale dell’audizione, come comunicato dalla Presidente della Commissione regionale Monica Forte, era quello di instaurare un rapporto istituzionale collaborativo, partendo dal caso che ha interessato Corsico a novembre”, dichiara Gianluca Vitali, Presidente della Commissione Antimafia comunale.

“La seduta è stata molto utile, perché ha permesso sia a noi, sia alla Commissione regionale di trarre importanti spunti per le azioni che dovremo mettere in campo per limitare il rischio di infiltrazioni nell’azione amministrativa comunale. In particolare, ci si è focalizzati sulla necessità di un’adeguata formazione e informazione agli amministratori e ai dipendenti del Comune. Altro elemento molto importante è la possibilità di instaurare rapporti collaborativi inter istituzionali, a più livelli, soprattutto con la Prefettura e con gli altri Comuni del territorio, al fine di attuare azioni congiunte”.

“Personalmente sono molto soddisfatto”, conclude Vitali “soprattutto perché ancora una volta è stato confermato l’appoggio e il supporto della Commissione regionale alle nostre attività, supporto che per noi sarà fondamentale e per cui ringrazio ancora una volta tutta la Commissione di Regione Lombardia”.

Questa, invece, la dichiarazione del sindaco Stefano Ventura al termine dell’audizione alla commissione regionale antimafia: “Ringrazio la presidente della commissione regionale, perché ogni momento di confronto tra le istituzioni è sempre positivo. Abbiamo ribadito la linearità delle nostre azioni e la scelta di garantire la massima trasparenza ai cittadini. Sarà sicuramente importante il supporto della commissione nei progetti che abbiamo in cantiere, per garantire il rispetto rigoroso delle regole”.

V. A.