Incidente in Tangenziale Ovest tra Assago e Corsico/Gaggiano: auto si ribalta, traffico intenso

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 gennaio 2021 – Intorno alle ore 8.40, lungo la Tangenziale Ovest, in direzione Nord, tra gli svincoli di Assago Milanofiori e Corsico/Gaggiano, nel tratto adiacente a Rovido, una vettura per cause in fase di accertamento si è ribaltata. Tre le persone coinvolte nel sinistro, che non risultano ferite. Sul posto sono giunte due ambulanze, una della Croce Viola Rozzano e una della Misericordia, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. In corso i soccorsi.

I mezzi coinvolti nel sinistro occupano la corsia di sorpasso veloce e sorpasso, il traffico scorre in una solo corsia di marcia.

V. A.