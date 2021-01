(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 gennaio 2021 – Stamane, intorno alle ore 10.35, all’incrocio tra via Caterina da Forlì e via Fezzan, in un incidente grave incidente stradale, un uomo in moto di 40 anni, dopo esser stato soccorso da un’automedica e da un’ambulanza, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano in gravi condizioni.

Redazione