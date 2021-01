Milano. Quinto Romano: armi e droga in casa, in manette 53enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 gennaio 2021 – E’ stato grazie al fiuto di Kimon e Radau, cani poliziotto dell’Ufficio Prevenzione Generale, che ieri sera, a Milano in via Tofano, gli agenti delle volanti hanno sequestrato circa 200 grammi tra marijuana e hashish che un 53enne italiano deteneva in casa, insieme a 3 piante di cannabis. I poliziotti hanno anche fatto un ritiro cautelare di 5 fucili, 6 pistole, una baionetta e due coltelli di grosse dimensioni, oltre a più di duecento munizioni che il 53enne, arrestato, custodiva in un armadio corazzato.

