Pista ciclabile Magenta Corbetta, parte il progetto

L’incontro tra Comitato Pista Ciclabile Magenta-Corbetta, Comune di Magenta e Ufficio Tecnico ha confermato che il progetto sta partendo: l’obiettivo è vedere l’opera conclusa entro un anno

Magenta, 26 gennaio – Ci sono nuovi, importanti aggiornamenti sulla Pista Ciclabile Magenta-Corbetta. Giovedi 21 gennaio i rappresentanti del Comitato (il presidente Francesco Cerati, la vice Viviana Maltagliati e il segretario Mario Gabini) hanno incontrato in videoconferenza l’amministrazione comunale magentina – il sindaco Chiara Calati, l’assessore Laura Cattaneo, il consigliere Massimo Peri – insieme all’ufficio Tecnico Comunale – la dirigente arch. Odette Solarna e il progettista arch. Giordano Zucchetti – per avere un riscontro sullo stato del progetto.

La buona notizia è che sono stati realizzati i primi due passaggi che danno finalmente l’avvio al progetto:

1. è stata trovata la completa copertura finanziaria del progetto, grazie ai fondi regionali richiesti e ottenuti dal consigliere regionale Luca del Gobbo; si tratta ora di attendere il provvedimento della giunta regionale che assegnerà le risorse e indicherà le tempistiche e le modalità per il loro utilizzo;

2. l’ufficio tecnico del Comune come promesso ha terminato il piano particellare e ha cominciato a contattare i proprietari dei terreni.

Avremo un nuovo aggiornamento ad aprile, quando il Comune di Magenta, a chiusura della fase di consultazione dei proprietari, approverà il progetto definitivo e dichiarerà la pubblica utilità; questo è un passaggio indispensabile e propedeutico al procedimento di acquisizione delle aree, al quale seguirà l’approvazione del progetto esecutivo e l’avvio della procedura di gara di appalto. Se non vi saranno imprevisti nel percorso, la pista ciclabile potrà essere ultimata entro primavera 2022.

«Come Comitato Pista Ciclabile Magenta-Corbetta possiamo solo esprimere la nostra soddisfazione per aver ottenuto questo primo importante risultato, grazie a un attento ascolto delle esigenze di mobilità sostenibile di studenti, anziani e famiglie, a una seria e propositiva collaborazione con l’amministrazione magentina e con tutte le forze civiche e politiche che hanno a cuore le nostre due città in questo complicato momento sociale», ha affermato il presidente Francesco Cerati.

Il Comitato continua ora con rinnovato entusiasmo il proprio impegno, innanzitutto monitorando che tutte le fasi avvengano nei modi e nei tempi annunciati. Inoltre garantirà la propria disponibilità a un supporto tecnico sia al comune di Magenta rispetto al progetto approvato, sia al Comune di Corbetta per dare continuità in futuro al tratto bidirezionale.