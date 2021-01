VACCINI ANTICOVID, ENTRO FEBBRAIO IN LOMBARDIA IN ARRIVO OLTRE 400.000 DOSI

IERI EFFETTUATI 14.000 VACCINI PER UN TOTALE DI 234.550 SOMMINISTRAZIONI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 gennaio 2021 – È stato definito in queste ultime ore il calendario settimanale, previsionale, delle consegne in Regione Lombardia per il nuovo mese da parte delle aziende farmaceutiche Pfizer e Moderna.

“Si tratta di un piano di consegne piuttosto corposo – spiega il vicepresidente ed assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti – che va nella direzione di proseguire in maniera incisiva nella campagna di vaccinazione sul territorio, fondamentale per andare a diminuire ulteriormente il rischio di contagi e arrivare a situazioni sanitarie gestibili senza emergenze da parte degli operatori e con fiducia da parte della collettività”.

Pfizer si è impegnata a consegnare alla Lombardia 294.840 dosi effettive. Nello specifico, 85.410 nella settimana dell’8 febbraio, 104.130 in quella del 15 febbraio e 105.300 nella settimana del 22 febbraio. Moderna ha invece comunicato un piano di consegne effettive così ripartito: 27.500 nella prima settimana, 82.100 nella terza.

“Attendiamo con attenzione il mese di febbraio – ha concluso Moratti – rammentando di osservare scrupolosamente tutte le accortezze di igiene, protezione e distanziamento che ci stanno accompagnando ormai da mesi”.

Intanto, nella giornata di ieri sono stati effettuati 14.000 vaccini, per un totale di 234.550 somministrazioni totali.

Redazione