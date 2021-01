Abbiategrasso celebra la Giornata della Memoria

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO 27/01/21 – Questa mattina in occasione della Giornata della Memoria i rappresentanti di Assoarma, di Anpi, il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai, e il presidente del Consiglio comunale Marcantonio Tagliabue, insieme ad alcuni membri del consiglio, hanno commemorato i deportati del nostro territorio deponendo una corona d’alloro alla Torre della Memoria in via Mozart ad Abbiategrasso.

“Il virus dell’intolleranza si è diffuso proprio come il virus che stiamo affrontando noi oggi, uccidendo milioni di persone – sono state le parole del sindaco Cesare Nai – Il vaccino contro questo virus è la nostra memoria, che ciascuno di noi ha dentro di sè, fatta di consapevolezza, dall’approfondimento della storia, dal “non dimenticare”. Un vaccino che va alimentato di giorno in giorno, e tramandato alle nuove generazioni. E’ nostro compito civile e morale quindi trasferire con la conoscenza dei fatti e con la consapevolezza la memoria di questa tragedia dell’Umanità”.

V.A.