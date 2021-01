Basiglio. Il 27 gennaio, “Il valore della memoria”

In occasione del “Giorno della memoria 2021”, vengono proposti dei messaggi video su Facebook e Youtube

Basiglio (27 gennaio 2021) – Attraverso “Il valore della memoria”, oggi l’amministrazione

comunale di Basiglio rende omaggio al “Giorno della memoria”.

«Anche quest’anno, proponiamo un’iniziativa collettiva – commenta il sindaco Lidia Reale

– che permetta di non far passare come una semplice ricorrenza la commemorazione della

Shoah e di coloro che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte causate dal

regime nazifascista. Perché, purtroppo, l’attualità ci dimostra che ancora oggi il rischio è

ancora alto».

In un periodo in cui non è possibile organizzare iniziative pubbliche, l’iniziativa avviene

online attraverso una serie di video testimonianze che rilanciano le parole di chi ha

vissuto quei tragici momenti e ce li ha tramandati.

«L’appuntamento sulla pagina istituzionale di Facebook – spiega il sindaco Reale – prende

il via con la lettura dell’art. 3 della Costituzione italiana e di un brano della senatrice

Liliana Segre (cittadina onoraria di Basiglio). Nel corso della giornata, si susseguiranno

altri video. Nella speranza che alcune delle parole che verranno pronunciate aiutino a

riflettere, a ricordare e a respingere, anche nelle relazioni di ogni giorno, qualsiasi tipo di

sopruso e di violazione del diritto di cittadinanza».