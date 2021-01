(mi-lorenteggio.com) Bollate, 27 gennaio 2021 – Questa sera, intorno alle ore 19.00, in via Verdi all’altezza dell’incrocio con la SP 233, una vettura e una moto si sono scontrate. Il ferito, un uomo di 52 anni, soccorso da un’ambulanza della Misericordia Arese e da un’automedica, dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo al Niguarda.

Redazione