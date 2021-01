Corsico. Polvere su auto e balconi: «Chiederemo l’intervento di Arpa»

Lo sottolinea l’assessora all’ambiente Chiara Silvestrini dopo aver ricevuto una serie di segnalazioni dei cittadini delle vie Copernico, Molinetto e Vittorio Emanuele. I residenti hanno

evidenziato la presenza di polvere in granuli su balconi e auto

Corsico (27 gennaio 2021) – Ancora polvere in granuli sui balconi e sulle auto. Qual è la causa? Una

situazione che i residenti dell’area compresa tra le vie Copernico, Molinetto e Vittorio Emanuele

hanno evidenziato già altre volte. E l’assessore all’ambiente Chiara Silvestrini intende vederci chiaro.

Dopo un sopralluogo e un confronto con alcuni residenti, ha deciso, d’intesa col sindaco Stefano

Ventura, di chiedere l’intervento di ARPA (Agenzia regionale per l’ambiente).

«La coesistenza di siti industriali e residenza – precisa l’assessora – è un problema, soprattutto

quando la produzione ha un impatto sul territorio. È quindi mia intenzione esaminare caso per caso,

incontrare gli operatori ed esaminare insieme tutte le possibili soluzioni. Il classico ‘è sempre stato

così’ non è più accettabile».

Oggi c’è stato un incontro con i responsabili delle due aziende di via Alzaia Trento, la Perlite e la

Imerys. Nel 2018, infatti, erano state già sottoposte a verifica dai tecnici di ARPA che avevano inviato

una serie di prescrizioni. E una delle due aziende si era impegnata a eseguire interventi su alcuni

impianti di filtrazione.

«L’incontro di oggi è stato molto positivo – ribadisce l’assessora Silvestrini – perché i responsabili

delle due aziende si sono dichiarati disponibili a eseguire una verifica accurata, per accertare se vi

siano guasti o perdite agli impianti. Abbiamo concordato che coinvolgeremo i cittadini, affinché ci

segnalino i momenti in cui rilevano la presenza di polveri, in modo che anche i responsabili degli

stabilimenti possano focalizzare meglio il problema».

Secondo i residenti della zona, la polvere degli ultimi giorni, per le caratteristiche che ha, potrebbe

essere simile a quella riscontrata quando erano state evidenziate emissioni di perlite, una sostanza

inerte utilizzata anche nell’industria alimentare. Però, secondo i responsabili degli impianti, la causa

potrebbe essere altrove.

«Non c’è dubbio che il problema ci sia – evidenzia l’assessora Silvestrini – e occorre individuarne

l’origine. Facendo un sopralluogo in zona, è evidente la presenza di polvere anche lungo la roggia

che scorre nei pressi dell’Alzaia».