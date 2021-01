SICUREZZA, ASSESSORE DE CORATO: BENE CONTROLLI ANTIDROGA A SAN DONATO M.SE (MI), FOGLIO DI VIA A TOSSICODIPENDENTI MISURA UTILE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 gennaio 2021 – L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha ringraziato il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, per i provvedimenti emessi nei confronti di vari tossicodipendenti che frequentavano la stazione di San Donato Milanese (MI) per acquistare e assumere droga.

“Una notizia che vorremmo sentire sempre più spesso – ha sottolineato l’assessore -. Ringrazio il Questore di Milano e i suoi uomini per l’ottimo lavoro svolto. Bene il foglio di via per 40 persone, tutte con precedenti penali o di polizia per reati contro il patrimonio e stupefacenti, identificate mentre assumevano droga all’interno della stazione di San Donato Milanese. Come ripeto da tempo il capoluogo lombardo è ormai diventato il crocevia dello spaccio. Spero che questo sia solo l’inizio. Nessuno sconto per i pusher a cominciare dall’area di Rogoredo”.