Sistema idrico integrato lombardo, Foroni: 110 interventi per 64 milioni

ASSESSORE: OPERE NECESSARIE PER ESSERE IN LINEA CON NORME UE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 gennaio 2021. Regione Lombardia ha sottoscritto le convenzioni con i 12 Ambiti Territoriali Ottimali (Ato) per adeguare le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato regionale agli standard europei. In particolare, fra tutti i progetti proposti dagli ATO, sono stati cofinanziati 110 interventi prioritari in tutto il territorio regionale, a fronte di 164 ritenuti ammissibili, il tutto nel triennio 2021-2023.

La prima tranche, appena liquidata, ammonta a 24 milioni di euro, su 64 milioni complessivi destinati da Regione ai gestori del servizio idrico di Lombardia. La seconda e la terza tranche, rispettivamente di 30 e 10 milioni, verranno liquidate nel 2022 e nel 2023. Il costo totale dei 110 interventi è di 142.152.582,95 milioni di euro.

“Abbiamo voluto dare un segnale concreto di sostegno all’ammodernamento del sistema idrico integrato regionale con l’approvazione e la sottoscrizione in tempi record degli accordi per contribuire economicamente a ben 110 interventi, nel pieno spirito del ‘Piano Lombardia’ fortemente voluto dal presidente Fontana – ha commentato l’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni -. Abbiamo altresì voluto privilegiare, tra le opere proposte dagli ATO, quelle che si trovano già in avanzata fase di progettazione o di esecuzione, e che avranno una diretta influenza nell’adeguare il nostro sistema idrico alle direttive europee, oppure che serviranno a risolvere o ad evitare una potenziale procedura di infrazione Ue”.

“Grazie a questo ennesimo cospicuo sforzo economico da parte di Regione, il nostro sistema idrico compirà un notevole progresso verso l’ammodernamento e la piena efficienza – ha concluso l’assessore regionale – superando la maggior parte di quelle carenze infrastrutturali che sono in gran parte la causa principale dello stato non sempre ottimale di fiumi, laghi e falde sotterranee”.

I fondi suddivisi per Provincia:

Ato – costo complessivo – (n. interventi) – quota regionale – prima tranche 2021

Bergamo 10.653.475,40 – (9) – 5.301.538,02 – 1.988.076,76

Brescia 27.183.070,32 – (9) – 10.011.491,70 – 3.754.309,39

Como 8.230.656,54 – (11) – 4.092.084,06 – 1.534.531,52

Cremona 11.415.000,00 – (10) – 4.697.651,46 – 1.761.619,30

Lecco 8.854.302,61 – (11) – 4.309.826,21- 1.616.184,83

Lodi 8.282.804,00 (7) – 3.914.777,56 – 1.468.041,59

Mantova 11.404.000,00 – (9) – 5.489.521,11- 2.058.570,42

Milano 11.861.832,29 – (14) – 5.727.457,69 – 2.147.796,63

Monza 8.210.820,21 – (3) – 3.707.429,03 – 1.390.285,89

Pavia 18.108.619,75 – (14) – 8.237.742,97 – 3.089.153,61

Sondrio 8.827.000,00 – (5) – 4.124.951,48 – 1.546.856,81

Varese 9.121.001,83 – (8) – 4.385.528,71 – 1.644.573,27

Totale 142.152.582,95 – (110) – 64.000.000 – 24.000.000

Gli interventi in dettaglio, in provincia di Milano e nel capoluogo di regione, con il quadro economico complessivo, l’importo a carico di Regione Lombardia e lo stato di avanzamento:

Piano Potenziamento Servizio Fognatura in comune in Robecchetto con Induno – lotto 1, 500.000 euro 250.000 euro. Lavori affidati.

Rifacimento rete fognaria in vie varie in comune di Bollate con recapito finale alla depurazione, 900.000 euro 450.000 euro. Progetto esecutivo approvato.

Potenziamento ed alleggerimento della rete fognaria in comune di Rodano, 1.000.000 euro 500.000 euro. Progettazione in corso.

Piano Potenziamento Servizio Fognatura in comune in Robecchetto con Induno, lotto 2/3, 618.183 euro 309.091,50 euro. Progettazione in corso.

Piano Potenziamento Servizio Fognatura in comune di Marcallo con Casone, 450.000 euro 225.000 euro. Progettazione in corso.

Piano Potenziamento Servizio Fognatura in comune di Arconate,

530.000 euro 265.000 euro. Progettazione in corso.

Piano Potenziamento Servizio Fognatura – proseguimento PPSF in Comuni vari, 2.975.000 euro 1.487.500 euro. Progettazione in corso.

Interventi per la riduzione delle acque parassite in comune di Gorgonzola, 400.887,41 euro 185.063,38 euro. Progetto esecutivo approvato.

Interventi di adeguamento della rete fognaria in via della Chiesa Rossa a Milano, 511.097,15 euro 255.548,57 euro. Progettazione in corso.

Interventi di adeguamento della rete fognaria in via Idro a Milano, 502.694,32 euro 251.347,16 euro. Progettazione in corso.

Interventi di adeguamento della rete fognaria in via Tre Castelli, 503.252,97 euro 251.626,48 euro. Progettazione in corso.

Costruzione della fognatura in via Val Camonica a Milano, prolungamento della rete in via Teocrito e potenziamento della rete in via Val Gardena, 1.253.162,53 euro 563.923,14 euro. Lavori affidati.

Opere di salvaguardia della funzionalità idraulica della rete fognaria – Lotto 2 a Milano: installazione strumenti di misura in rete, 789.212,77 euro 315.603,49 euro. Progettazione in corso.

Ristrutturazione e potenziamento rete fognaria a Milano da piazzale Oberdan a piazza V Giornate (rifacimento allacciamenti), 928.342,14 euro 417.753,96 euro. Lavori affidati.

V.A.