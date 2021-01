Abbiategrasso. Via ai lavori di realizzazione della sede unica del Comune

(mi-lorenteggio.com) ABBIATEGRASSO, 28 gennaio 2021 – Parte il secondo dei tre grandi cantieri contenuti nel programma elettorale della Giunta Nai. Giovedì 28 gennaio è stato dato formalmente il via ai lavori della nuova sede unica, nell’edificio dell’ex pretura in via Cairoli 1.

L’intervento servirà ad accorpare alcuni uffici comunali in un’unica sede, al fine di razionalizzare gli spazi, facilitare i flussi lavorativi e contenere i costi di gestione.

All’interno dell’attuale struttura di via Cairoli verranno trasferiti gli uffici oggi collocati delle sedi di via San Carlo (servizi sociali e ufficio di piano), piazza Vittorio Veneto (anagrafe, servizi demografici,scolastici) e piazza Marconi (Ufficio relazioni con il pubblico e Protocollo Comunale). La ex pretura potrà inoltre contenere gli uffici del Giudice di Pace, attualmente collocati in spazi locati al Comune. Il costo complessivo dei lavori, il cui termine è previsto entro quest’anno, è di 850mila euro.

“Questa è la seconda grande opera della nostra Amministrazione, oltre alla piscina, i cui lavori sono già partiti, e il rifacimento dell’illuminazione pubblica che inizierà al più presto – spiega il sindaco Cesare Nai -. Questo intervento servirà sia ad avere un risparmio sulla spesa corrente per la gestione degli uffici, che soprattutto ad agevolare le modalità di lavoro. I dirigenti e gli uffici saranno più facilmente in contatto, e anche per i cittadini sarà un vantaggio in termini di comodità avere tutti gli uffici nella stessa sede”.

“Questo passaggio era da tempo necessario per liberare alcuni stabili che potranno essere diversamente utilizzati, oppure alienati per avere nuovi fondi a disposizione da impiegare per realizzare altre importanti opere – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti -. Questo intervento inoltre non si esaurisce qui, i tecnici infatti hanno già preparato lo studio di fattibilità per l’ampliamento della struttura per permettere il trasferimento anche di altri servizi, e che potrà essere completato durante le prossime legislature”.