BAREGGIO – AUMENTATI I BUS PER GLI STUDENTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 gennaio 2021 – Autobus, le lettere del sindaco Linda Colombo hanno prodotto un primo effetto. Nelle scorse settimane il primo cittadino aveva scritto a Città Metropolitana e alle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale per chiedere di aumentare le corse in vista della ripresa delle lezioni in presenza per gli studenti delle scuole superiori. “L’obiettivo è tutelare la sicurezza dei ragazzi di Bareggio che frequentano istituti superiori della Città Metropolitana – aveva scritto il sindaco Colombo -. E’ importante riaprire le scuole, ma è altrettanto importante che questo avvenga in piena sicurezza e nel rispetto delle normative anti-Covid, essendo in una fase ancora critica e delicata della pandemia”.

Ora la risposta dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale della Città Metropolitana: “A decorrere dal 25 gennaio sono stati stabiliti interventi mirati di riorganizzazione e riprogrammazione degli orari dei servizi anche mediante risorse aggiuntive offerte da operatori non di linea – si legge nella lettera inviata al sindaco di Bareggio -. Nello specifico della Sua realtà territoriale, occorre precisare che il servizio interurbano erogato dall’autolinea Z620 Magenta-Corbetta-Molino Dorino è già strutturato secondo standard di linea a frequenza con intervallo dei transiti, nell’ora di punta, prossimi a 5 minuti nella direzione del flusso prevalente. Su questa linea sono comunque stati previsti degli interventi di potenziamento delle corse per servire gli istituti scolastici di Magenta andando a prevedere una prima corsa aggiuntiva Molino Dorino-Magenta con arrivo alle 6.50 e una seconda corsa aggiuntiva Bareggio-Magenta con arrivo alle 7.55. Nella direzione del capoluogo è stata invece prevista una corsa aggiuntiva per favorire gli spostamenti dei lavoratori nelle primissime ore della mattina. Quanto a eventuali adeguamenti dell’offerta sulle autolinee Bareggio-Molino Dorino e Bareggio-Cornaredo-Rho-Passirana, invitiamo il competente Comune di Milano, che legge la presente per conoscenza, a fornirLe il riscontro richiesto”.