Cesano Boscone – Coronavirus: online il bando per l’assegnazione dei buoni spesa

Cesano Boscone, (28 gennaio 2021) – Si tratta del terzo bando, dopo le edizioni di aprile e maggio scorsi con le quali sono state accolte 750 domande ed erogati 202.000 euro, e resterà attivo per oltre un mese. Tutte le richieste pervenute verranno processate e i ticket consegnati potranno essere spesi in numerosi negozi e supermercati del territorio.

“L’attenzione al tema dell’aiuto alimentare, per quelle famiglie cui questa crisi sta facendo pagare il prezzo più alto – ha detto il Sindaco Simone Negri – è per noi una priorità assoluta. La rete di aiuto attraverso la distribuzione dei buoni spesa è una misura che già nei mesi scorsi, anche grazie al Terzo Settore e ai commercianti, ci ha permesso di arrivare a tante e tanti cesanesi bisognosi. In un momento come questo, in cui certamente vediamo la luce in fondo al tunnel, grazie al vaccino e alla riduzione dei contagi nel nostro territorio, abbiamo il dovere di raccogliere le domande di aiuto che arrivano da chi non ce la fa. Da parte nostra gli sforzi saranno massimi perché nessuno sia lasciato indietro”.