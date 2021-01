CROWDFUNDING CIVICO. SETTE NUOVI PROGETTI AL VAGLIO DEL WEB PER MIGLIORARE I QUARTIERI E IL SENSO DI COMUNITÀ

Tajani: “Ora è possibile donare a favore di nuove iniziative dedicate a Milano e ai suoi cittadini: dal cinema dei piccoli al delivery sociale, idee per rilanciare la città e i suoi servizi”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 gennaio 2021 – Dopo il successo del primo round di raccolta fondi, con quasi 90mila euro raccolti e oltre 1.200 donazioni in soli 60 giorni, da oggi e sino al 28 marzo è possibile sostenere altri 7 nuovi progetti dedicati al rilancio dei quartieri e delle comunità meneghine.

Attraverso la piattaforma Produzionidalbasso.com, la prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, i progetti dovranno raccogliere almeno il 40% delle risorse di cui hanno bisogno per accedere ad un contributo a fondo perduto del Comune di Milano pari al restante 60%, fino a un massimo di 60mila euro.

”Ora è possibile donare a favore di altri sette progetti dedicati a Milano e ai suoi cittadini: dal cinema dei piccoli al delivery sociale, nuove idee per rilanciare la città e i suoi servizi – dichiara l’assessora alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani -. Invito chi non l’avesse fatto a partecipare anche con piccole e simboliche somme. Tante piccole donazioni che insieme ci consentiranno di realizzare progetti utili, che fanno bene alla città e contribuiscono a far crescere anche il nostro senso di comunità”.

Ecco i nuovi progetti del Crowdfunding Civico che inizieranno oggi la loro raccolta fondi, a cominciare da So.de – Il delivery sociale, un progetto di Rob de Matt nato per sostenere iniziative di carattere sociale nel quartiere di Dergano semplicemente effettuando un acquisto online; un gesto semplice e quotidiano, come ordinare una cena o un libro, un prodotto o un servizio, diventa un modo per sostenere un progetto sociale, solidale e sostenibile.

Inside The Beat, Outside The Box è un progetto dell’Associazione 232 che si sviluppa nel cuore della zona Cinque Gratosoglio- Ticinello-Stadera: tramite corsi di rap e teatro, sarà possibile aiutare i ragazzi, in particolare i più fragili, a interagire con l’esterno in modo creativo e positivo. Grazie al crowdfunding verranno finanziati i laboratori e gli spettacoli finali, con la partecipazione di alcuni nomi affermati della scena rap milanese che affiancheranno i ragazzi durante il percorso.

Corvetto Digital School si inserisce nella cornice della zona periferica di Lodi-Corvetto. Il progetto dell’associazione Dare.ngo nasce con l’obiettivo di creare una scuola del digitale, uno spazio fisico e virtuale che coinvolga ragazzi e ragazze dai 13 ai 16 anni che abitano nel quartiere, avvicinandoli gradualmente attraverso i social più diffusi ad imparare giocando con il coding, a creare delle piccole app funzionali e video elaborati.

CINEMArmocchi il primo cinema dei piccoli di Milano mira a realizzare un’arena estiva di cinema dedicata a bambini e famiglie nel Giardino delle Crocerossine (Zona Giambellino). Qui sorgerà anche una simpatica casetta a forma di fungo dove si svolgeranno laboratori e incontri. Il progetto è il primo passo per realizzare un vero e proprio cinema per i bambini del quartiere.

Coltiviamo nuove generazioni è un progetto che coinvolge gli abitanti del quartiere di Trenno, allo scopo di riqualificare gli spazi della scuola materna Clotilde Ratti Welcher per favorire la didattica outdoor, avvicinando i più piccoli alla cura del verde e dei piccoli animali. Grazie alla raccolta fondi verranno realizzati anche spettacoli teatrali/cinematografici per i piccolissimi, aperti anche alle famiglie del quartiere.

#investisusuolfuturo si rivolge invece in particolare alle donne che vivono nella zona multi etnica intorno a via Padova, affiancandole nel proprio percorso di emancipazione per raggiungere l’indipendenza personale, professionale ed economica e una piena inclusione nella società in cui vivono; a cominciare dal mondo del lavoro.

L’ultimo progetto di questa seconda tranche del Crowdfunding Civico del Comune di Milano, La Scuola del Pane e dei luoghi, è dedicato al pane e all’agricoltura sostenibile. Il progetto dell’associazione Terzo Paesaggio mira a realizzare a Chiaravalle la prima scuola per “panificatori urbani”: futuri imprenditori che attiveranno spazi culturali e botteghe di prossimità.

Il Crowdfunding Civico è un’iniziativa del Comune di Milano, finanziata dal Pon Metro Milano 2014-2020 con una dotazione di 550mila euro e realizzata in collaborazione con Produzioni dal Basso, Ginger Crowdfunding e Super – Scuola Superiore di Arti Applicate del Castello Sforzesco.

Per scoprire i sette nuovi progetti e contribuire alla loro realizzazione è possibile consultare il sito del Comune di Milano e la pagina di YesMilano.