Milano. Il Covid non riesce a fermare la generosità milanese

Iniziata la distribuzione ai clochard degli abiti raccolti dai tassisti dal cuore d’oro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 gennaio 2021 – In una città come Milano i bisogni dei senza tetto non diminuiscono perché c’è un lock down o si è in zona rossa, anzi, semmai aumentano.

Allora come fare a mettere in contatto chi ha bisogno di una coperta o di vestiti caldi e chi vorrebbe donargli i propri, che magari non usa più? A risolvere questo grave problema ci hanno pensato i tassisti di tutti taxi per Amore e i volontari della Fratelli di San Francesco, che hanno lavorato insieme per aiutare i senzatetto.

I tassisti si sono occupati della raccolta solidale di coperte, maglioni, giacconi, sacchi a pelo, scarpe da uomo, poi, dopo averli ritirati dai cittadini milanesi, li hanno consegnati ai volontari e agli operatori della Fratelli di San Francesco che a loro volta hanno iniziato la distribuzione ai senza fissa dimora.

“È il nostro impegno per sostenere l’inclusione sociale, per chi rimane indietro e ha bisogno di tutto, per i trasparenti, che trasparenti non devono essere”, ha spiegato Marco Salciccia, presidente di “Tutto taxi per amore”.

“è un sostegno importante quello che i tassisti di Tutti taxi per Amore ci stanno dando per aiutare i senzatetto e i poveri, che purtroppo in città sono in aumento. Questo è davvero un grande esempio di solidarietà e di come si possono attivare reti sociali a protezione dei più fragili. I nostri volontari e i nostri operatori sono sempre in prima linea per aiutare chi ha bisogno, poi, quando le difficoltà sembrano davvero insormontabili, arrivano aiuti inattesi e il bene trionfa” ha confermato Fratel Clemente direttore delle opere della Fratelli di San Francesco