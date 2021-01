Opera. Val Tidone, vaga a piedi e in stato confusionale sull’ex statale, salvato dalla Polizia Locale

OPERA (28 Gennaio 2021) – Questa mattina gli agenti della Polizia Locale hanno salvato la vita di un uomo che, in evidente stato confusionale, ha più volte rischiato di essere investito dalle auto in corsa. Dopo averlo tratto in salvo, gli agenti hanno allertato i medici del 118 che ne hanno disposto il ricovero in ospedale. “Faccio i miei complimenti agli agenti – spiega il sindaco Antonino Nucera – mantenendo il sangue freddo sono riusciti a salvare al vita dell’uomo ed evitare incidenti lungo la direttrice”. L’intervento è stato avviato alle 8.15, quando il comando della polizia locale è stato allertato da alcuni automobilisti costretti ad un improvviso slalom per evitare il pedone. Dalle testimonianze il 34enne camminava contromano sul ciglio della carreggiata sud della Provinciale, quella che porta a Locate e in più occasioni avrebbe invaso la corsia di marcia, rischiando di essere travolto dalle numerose auto in transito nell’ora di punta. Una volta giunti sul posto gli agenti hanno provato ad avvicinarlo. Non lasciandosi fermare e per evitare il peggio, lo hanno scortato per un centinaio di metri. All’altezza della fermata del pullman, in una condizione di sicurezza, sono riusciti a braccato traendolo definitivamente in salvo. Dai controlli è emerso che l’uomo, 34 enne di nazionalità camerunense è senza fissa dimora. E’ ora ricoverato in ospedale, a Vigevano.