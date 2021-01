Passeggiate “Ecologiche”, il Sindaco incontra Juri e Antonia

I due cittadini sono protagonisti di una iniziativa che mira a rendere più pulito il territorio

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 28 gennaio 2021 – “Non appena sono venuta a conoscenza della loro iniziativa, ho voluto incontrare personalmente Juri Monzani e Antonia Rubtsova: è anche grazie alla sensibilità disinteressata di giovani come loro che la nostra comunità può guardare avanti con rinnovato ottimismo. Come Amministrazione Comunale siamo costantemente impegnati nel servizio di igiene urbana del nostro territorio, ma spesso, come in molte altre situazioni, la differenza la fanno le persone con i loro comportamenti virtuosi e generosi. Proprio per questo considero davvero lodevole questa attività promossa da due nostri concittadini”.

Così il Sindaco Lisa Mandelli, dopo l’incontro avvenuto in settimana con Juri ed Antonia i quali hanno deciso di unire al piacere di una passeggiata nei sentieri e nelle piste ciclopedonali del Comune, il desiderio di contribuire a rendere più pulita Usmate Velate. Armati di guanti e sacchi, nel pieno rispetto delle disposizioni a livello nazionale e regionale, nei luoghi in cui camminano gettano uno sguardo laddove vedono rifiuti raccogliendoli, per poi effettuare la raccolta differenziata.

“L’incontro era innanzitutto un ringraziamento a nome del Comune per il gesto che compiono, gratuito e disinteressato, ma altrettanto importante per intervenire laddove qualcuno ha agito senza alcun riguardo verso l’ambiente – aggiunge il Sindaco Mandelli – abbiamo poi parlato delle future iniziative da loro promosse come quella prevista per domenica 31 gennaio che, nel rispetto dei protocolli anti-contagio, ci sentiamo come Amministrazione Comunale di condividere per la filosofia ecologica che la caratterizza”.