Rapinò farmacie e supermercati a Milano e negozio di dolci a Rozzano, in manette 38enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 gennaio 2021 – Ieri i poliziotti della Squadra Mobile hanno rintracciato un cittadino milanese di 38 anni, accusato di 6 rapine commesse tra il mese di ottobre e novembre del 2019 a farmacie e supermercati della zona sud di Milano. Armato di pistola, risultata poi una fedele riproduzione, incurante della presenza di clienti e dipendenti, in un supermercato in zona Famagosta, l’uomo aveva estratto l’arma pur in presenza di una mamma con bambino. In un negozio di dolci di Rozzano, mentre il dipendente stava chiudendo la claire, con un gesto atletico è entrato aiutato da un complice che con una gamba ha impedito la chiusura della saracinesca.