SANT'ANGELO LODIGIANO, ASSESSORE RIZZOLI: SALVAGUARDATA OCCUPAZIONE LAVORATORI 'PROTEC' ANCHE GRAZIE A IMPEGNO REGIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 gennaio 2021 – “Dopo diverse settimane di difficile confronto tra le parti, grazie anche all’accompagnamento di Regione Lombardia, è stato stipulato un accordo per salvaguardare il più possibile l’occupazione, ricorrendo alla CIGS per 12 mesi per i 22 lavoratori coinvolti”. Lo comunica Regione Lombardia in merito alla situazione della ‘PROTEC’ di Sant’Angelo Lodigiano (LO), azienda che operava nel settore della fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere e che, fronte della crisi che ha investito il settore di riferimento, ha deliberato lo scioglimento e l’avvio della fase di liquidazione.

“Regione Lombardia – spiega l’assessore regionale al Lavoro e Formazione, Melania Rizzoli – ha messo a disposizione le politiche attive regionali per ricollocare, nel corso dell’anno, tutti i lavoratori, scongiurando i licenziamenti. Un impegno concreto che ha prodotto un risultato significativo e che conferma come la nostra attenzione verso le politiche del lavoro sia costante”.

