Affitti brevi 2021: quando è obbligatorio aprire la partita Iva

Con l’inizio del nuovo anno, arrivano importanti novità per gli affitti a breve termine di appartamenti e case vacanze gestiti da Airbnb e altre piattaforme online. Dal 2021 i titolari di più di quattro strutture ricettive sono obbligati ad aprire la partita Iva

Milano, 29 gennaio 2021 – Il Governo ha deciso di intervenire sul tema della tassazione da applicare alle locazioni brevi (quelle, cioè, che hanno una durata massima di trenta giorni) stipulate tramite attività di intermediazione immobiliare o piattaforme online come Airbnb e Booking. Per farlo, ha approvato un provvedimento contenuto nella Legge di Bilancio 2021, il quale va a regolamentare in maniera chiara un mercato finora disciplinato da poche norme e un po’ confuse.

La novità più importante consiste nel definire i requisiti necessari per stabilire il confine tra attività imprenditoriale e attività occasionale per chi mette in affitto i propri immobili utilizzando i portali online o altri intermediari.

Nello specifico, dal 2021 chi affitta cinque appartamenti o case vacanze viene considerato titolare di attività di impresa. Di conseguenza, gli host che affittano a breve termine più di quattro unità immobiliari non hanno più la possibilità di usufruire della tassazione agevolata al 21% con cedolare secca. In poche parole, i soggetti appena citati diventano imprenditori a tutti gli effetti, e quindi soggetti, in base alla normativa vigente, all’apertura della partita IVA. A questo proposito, una risorsa molto utile è la guida di Fatture in Cloud che spiega quali sono i costi e le procedure da seguire per aprire la partita iva.

La partita Iva, come si evince dal provvedimento sulle locazioni brevi contenuto nella Legge di Bilancio 2021, è obbligatoria quando si svolge un’attività con carattere di continuità e di regolarità. Entro trenta giorni dall’inizio di un’attività il professionista o l’imprenditore devono presentare una richiesta per l’apertura della partita Iva. Pertanto, è possibile iniziare a lavorare pur non avendo ancora in mano il documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

Al momento in cui si apre la partita Iva, è necessario indicare anche il regime fiscale al quale si ha intenzione di aderire. Le scelte possibili, a oggi, sono due: il regime forfettario con tassazione agevolata e il regime ordinario. Per accedere al regime che beneficia della tassazione agevolata bisogna dimostrare di percepire un reddito imponibile che non superi la soglia di 65mila euro.

Contemporaneamente, occorre scegliere il codice di attività (il cosiddetto codice Ateco) che stabilisce il campo di attività in cui si andrà a operare.

Aprire una partita Iva è molto semplice. Tuttavia, prima di compiere un passo così importante, è importante informarsi bene e conoscere nel dettaglio quali sono i costi a cui si va incontro.