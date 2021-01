ELEZIONI MILANO, LOMBARDIA IDEALE-POLO DI LOMBARDIA: “SÌ A LISTA UNICA PER COMUNALI, SENZA NON SI PUÒ VINCERE. AL VIA COMITATO CIVICO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2021 – Sì alla Lista Civica unica alle prossime elezioni comunali di Milano con l’obiettivo di essere a sostegno del candidato Sindaco alternativo all’attuale. La decisione è stata presa al termine dell’incontro lungo e proficuo tra le delegazioni di Lombardia Ideale e del Polo di Lombardia, fissato proprio per un confronto sulle prossime elezioni comunali di Milano.

Presenti i Presidenti dei rispettivi Gruppi consiliari in Regione, i Consiglieri Giacomo Cosentino e Manfredi Palmeri, insieme ai Coordinatori cittadini Marco Anguissola e Ettore Trabattoni e ai Responsabili Elettorali Simone Pintori e Stefano Maiandi.

L’esito della riunione è stato quindi positivo, con la scelta di una lista unitaria: saranno presentate sia quella per il Consiglio comunale, sia quelle per i 9 Municipi di Decentramento amministrativo, su cui ci sarà una particolare attenzione, dati gli scarsi risultati di questi ultimi anni con effetti negativi anche sulla vita delle periferie milanesi.

Si partirà con la costituzione di un Comitato Civico aperto promosso da Lombardia Ideale e dal Polo di Lombardia, che saranno presenti come Milano Ideale e Polo di Milano, prevedendo anche incontri di confronto con i partiti tradizionali per la stesura del programma elettorale. La prossima settimana sarà anche inviata una lettera alle associazioni che operano sul territorio per un loro diretto coinvolgimento, sia per la stesura di uno specifico Manifesto-Programma con le diverse proposte, sia per la presenza di loro rappresentanti nelle liste dei candidati.

