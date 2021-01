Sentenza Appendino, Guerra (Anci Lombardia): Necessario intervento normativo decisivo e risoluto di modifica del Testo Unico Enti Locali

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 gennaio 2021 – “L’ufficio di Presidenza di Anci Lombardia ha aderito all’appello promosso da Anci nazionale che, a seguito della condanna di Chiara Appendino, richiama la necessità di un intervento normativo decisivo e risoluto di modifica del Testo Unico degli Enti Locali. La vicenda – ha dichiarato il Presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra – pone, ancora una volta, la questione della responsabilità dei primi cittadini, chiamati spesso a rispondere in nome di norme di difficile applicazione, a volte confuse, contraddittorie e incomprensibili, spesso, relative anche a circostanze rispetto alle quali i Sindaci non hanno competenze, ne’ dirette ne’ di controllo.

I Sindaci – ha concluso – non vogliono tirarsi indietro o fuggire dai loro doveri, ma chiedono di essere liberati dal peso di responsabilità non imputabili al loro ruolo, al fine di poter operare con impegno allo tutela ed allo sviluppo delle loro comunità, altrimenti si correrà il rischio di non avere più cittadini disposti ad assumere la carica di Sindaco”.