TAMPONI SOSPESI – ARRIVA L’UNITÀ MOBILE

Sabato 30 gennaio – h. 11.00 – 16.00

Milano, Via Padova ang. Via Don Orione

Il presidio sanitario per il tracciamento e la prevenzione Covid-19 diventa itinerante: il sabato, grazie all’acquisizione di un’unità mobile, attraverserà le periferie cittadine per effettuare i tamponi sospesi, gratuiti e solidali a chi non può accedere né al servizio pubblico intasato né a quello proibitivo e anticostituzionale del privato.

Sabato 30 gennaio, dalle ore 11.00 alle ore 16.00, saremo a Milano in Via Padova ang. Via Don Orione, prima tappa di una serie di appuntamenti con i quartieri di Milano dove sarà possibile, ogni sabato, effettuare il tampone antigenico. Entro 15 minuti verrà fornito il referto firmato dal medico di turno e relative prescrizioni.

La domenica rimane attivo il tendone in Piazzale Baiamonti, h. 16.00 – 20.00.