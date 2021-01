De Rosa (M5S): “Dal governo otto milioni a Milano per la spesa sociale e i servizi. Continuiamo a lavorare per il bene del Paese”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 gennaio 2021- “Per la maggiore spesa sociale necessaria a sostenere le famiglie più in difficoltà in questo periodo di crisi e per la maggiore spesa per i trasporti scolastici, il governo ha stanziato otto milioni di euro al comune di Milano. Lo stanziamento rientra nell’ambito di un piano nazionale che ammonta a 400 milioni di euro di aiuti. La cifra sarà divisa per i comuni di tutta Italia, in proporzione al numero di abitanti” lo spiega Massimo De Rosa, capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Lombardia.

“Anche in un momento di crisi politica, dove gli interessi personali e di partito vengono anteposti a quelli del Paese, è importante dimostrate che il M5S continua a lavorare per il bene di tutti i cittadini. Nessuno deve rimanere indietro. Oggi più che mai. Perché quando si tratterà di ripartire potremmo farlo solamente insieme” conclude De Rosa.

Redazione