FDI PALZZO MARINO: 5 PROPOSTE PER TAXI E TASSISTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 gennaio 2021 – “Queste le 5 proposte per il comparto taxi del Gruppo di FdI a Palazzo Marino: 1) chiedere al Governo, in deroga a quanto previsto, una maggiore flessibilità e un tempo più ampio per l’utilizzo dei 3.300 mila euro; 2) rendere immediatamente disponibili i 300.mila euro non utilizzati del Fondo di Mutuo Soccorso attraverso carte prepagate o app al posto dei voucher; 3) predisporre in vari punti della città bagni chimici per uomini e donne da utilizzare dopo le ore 18 quando i locali chiudono o in caso di ulteriori restrizioni; 4) dotare i taxi di sistemi di sanificazione automatica dell’abitacolo il cui costo sarà sostenuto dall’amministrazione; 5) per il 2021 azzerare il costo di manutenzione del tassametro con eventuale compensazione di un contributo di uguale valore” dichiara Andrea Mascaretti Capogruppo di FdI a Palazzo Marino