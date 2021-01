FOCUS. INNOVAMUSEI, DA REGIONE LOMBARDIA, FONDAZIONE CARIPLO E UNIONCAMERE SOSTEGNO A MUSEI, ECOMUSEI E IMPRESE CULTURALI CREATIVE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 gennaio 2021. Scadranno il 29 marzo le domande di partecipazione a InnovaMusei, il progetto di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere, con il supporto di Cariplo Factory.

L’obiettivo dell’iniziativa è sostenere le imprese culturali creative (ICC) e l’aggiornamento delle 195 istituzioni museali e i 34 ecomusei riconosciuti a livello regionale. Nella regione si contano oltre 60 mila imprese per un settore che occupa, nella sua complessità, 364 mila persone e che versa oggi in una grave e preoccupante condizione di crisi.

Il primo step prevede una ‘call’ alle imprese culturali della Lombardia per proporre progetti che aiutino i musei ad aggiornarsi e a rinnovare il legame con la comunità anche in questo momento difficile per la chiusura dovuta al lockdown.

A seguire, entro il 26 aprile, saranno selezionate 15 imprese che per due mesi seguiranno un percorso di potenziamento imprenditoriale con Cariplo Factory e i suoi partner per poi, a luglio, organizzare un evento in cui potranno presentare ai musei le loro offerte. Si darà vita a iniziative pilota che possano diventare prassi virtuose facilmente replicabili da altri musei ed ecomusei in altri contesti.

“L’emergenza pandemica – ha dichiarato l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli – ha avuto un effetto devastante sul sistema museale nel suo complesso, con ripercussioni negative anche per il mondo delle imprese culturali creative. Di qui l’esigenza di lavorare sull’attrattività e, quindi, l’intuizione di cercare una convergenza fra le imprese culturali e creative e l’offerta museale, allo scopo di renderla più dinamica, vivace e moderna. I progetti elaborati dalle ICC, e proposti ai Musei e agli Ecomusei, saranno incentrati sulla digitalizzazione e sull’innovazione tecnologica”.

V.A.