Lotteria degli scontrini : ecco le regole relative alle estrazioni, entità e numero delle vincite

(mi-lorenteggio.com) Roma, 30 gennaio 2021 – Sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli le regole relative a operazioni di estrazione, entità e numero delle vincite: ecco un estratto del regolamento, disponibile al seguente link https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/determinazione+interdirettoriale.pdf/2eb29dfe-860a-4028-b2f1-c8608eed1220:

l) l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Tipologia ed entità dei premi in palio. Premi non reclamati)

1. Per l’estrazione annuale è previsto un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e un

premio di 1.000.000 di euro per l’esercente; per le estrazioni mensili n. 10 premi di 100.000 euro

cadauno per l’acquirente e n. 10 premi di 20.000 euro cadauno per l’esercente; per le estrazioni

settimanali n. 15 premi di 25.000 euro cadauno per l’acquirente e n. 15 premi di 5.000 euro

cadauno per l’esercente.

2. I premi devono essere reclamati entro il termine decadenziale di 90 giorni dalla ricezione

della comunicazione di vincita. I premi settimanali, mensili e annuali non reclamati nel termine

previsto, unitamente ai premi eventualmente non attribuiti, sono versati all’Erario.”;

