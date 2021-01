Paracadutista di Lecco muore in incidente all’Aero Club di Cremona

(mi-lorenteggio.com) Cremona, 30 gennaio 2021 – Stamane, intorno alle ore 11.15, presso l’Aero Club del Migliaro, a Cremona, un paracadutista di 34 anni, Marco Pietro Rossi, residente in provincia di Lecco, è morto in seguito ad un incidente questa mattina, dopo esser impattato al suolo in fase di atterraggio.

Soccorso da un’automedica e da un’ambulanza della Croce Rossa di Cremona e dopo esser stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in codice rosse e in gravissime condizioni all’ospedale di Cremona dove è deceduto. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Redazione