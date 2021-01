Tempi Virali: il nuovo ciclo di conferenze on-line per comprendere, attraverso la scienza, il nostro presente

Carissime e Carissimi,

siamo lieti di annunciarVi il nuovo progetto di AstroMirasole per il 2021, Tempi Virali, un ciclo di conferenze on-line, come sempre a partecipazione gratuita, pensate per analizzare e comprendere, mediante gli strumenti del metodo scientifico, il mondo globale e il nostro presente.

Il primo appuntamento, sabato 27 febbraio, ore 18:00, sarà tenuto da Gianluca Ranzini, vicecaporedattore di Focus, e verterà su un tipico fenomeno di questi Tempi Virali, ovvero le dilaganti subculture pseudoscientifiche di marca negazionista e complottista: il relatore si concentrerà sul cosiddetto “terrapiattismo”, oggetto di una sua recente pubblicazione (Perché dicono che la Terra è piatta, Centauria 2019)

Di seguito trovate il “manifesto” programmatico di Tempi Virali, nonché la sua copertina grafica, che vi alleghiamo insieme alla locandina della conferenza di Gianluca Ranzini.

Tempi Virali: divulgazione scientifica per capire il mondo contemporaneo

Da un anno a questa parte, l’umanità sta affrontando la grande sfida della pandemia causata dal Covid-19.

L’emergenza sanitaria ha ribadito una consapevolezza già da decenni acquisita dall’ambiente scientifico, ossia come quella pandemica rappresenti una dinamica strutturale della civiltà contemporanea, uno status congenito al mondo iperconnesso. Si pensi, nella fattispecie, che i primi articoli sul pericolo altissimo di una pandemia globale dovuta a una variazione del virus della SARS risalgono all’inizio degli anni 2000.

Dinamica non solo epidemiologica, ma che investe tutti i fenomeni della nostra epoca, dominata dall’attività trasformativa della società industriale e tecnologica. Epoca che vede cadere le obsolete distinzioni tra locale e generale, artificiale e naturale: nell’ecumenopoli, così la definiva il Toynbee già nel 1974, ogni crisi, pur avendo sempre un’origine circoscritta nello spazio e nel tempo, investe e perturba l’insieme, si dispiega in una concatenazione pervasiva di cause ed effetti di portata generale. Pandemia, appunto, da pan, “tutto”, e demos, “popolo”.

Tempi Virali sono i nostri, tempi in cui ogni fibrillazione, sia essa climatica, ambientale, economica, politica, mediatica, culturale, può innescare perturbazioni sistemiche, rispetto alle quali, troppo spesso, ci scopriamo privi di adeguati strumenti interpretativi e operativi.

Perciò AstroMirasole ha scelto di dedicare il prossimo ciclo di conferenze e incontri on-line a questo tema, il tema capitale sul quale l’umanità odierna deve concentrare i propri sforzi, e che rafforza la nostra persuasione che la divulgazione scientifica, condotta con rigore e passione, rappresenti un imprescindibile mezzo di educazione critica e, perciò, civile, favorendo l’acquisizione collettiva di un metodo inteso come approccio sistematico, non casuale e arbitrario, ai problemi, lavoro di analisi, approfondimento, formulazione di ipotesi e di soluzioni.

Necessità educativa tanto più urgente, quanto più uno dei principali, e massimamente preoccupanti, fenomeni dei Tempi Virali è rappresentato dal dilagante sottobosco culturale e sociale dei negazionismi e della (dis)informazione approssimativa, quando non falsa.

Le conferenze di Tempi Virali approfondiranno, dunque, i grandi temi del presente, tenendo fede al principio del metodo, declinato in diversi ambiti disciplinari, che spaziano dalle scienze fisiche a quelle biologiche, sociali, filosofiche e umane.

Così, a maggior ragione oggi, AstroMirasole interpreta la propria missione, il tentativo messo in atto, ormai da dieci anni, di diffondere l’unico virus da cui ci piacerebbe fosse contagiata l’umanità: la padronanza critica di un metodo che si fa norma di una vita vigile, consapevole, libera da pregiudizi.

V.A.