Caponago. Nel rimorchio del tir, sei afgani nascosti tra i pneumatici

(mi-lorenteggio.com) Caponago, 31 gennaio 2021 – Giovedì sera, un’autista macedone, mentre attendeva di scaricare il carico del suo tir, pneumatici, davanti ad un’azienda, ha udito delle voci provenire dall’interno del proprio rimorchio. Subito ha allertate le forze dell’ordine e sul posto sono giunti i Carabinieri. Una volta aperto il rimorchio, tra i pneumatici, i militari hanno trovato sei giovani afgani, di cui quattro minorenni.

Stando ad una prima ricostruzione, i sei erano in viaggio da mesi e si sono nascosti nel tir dal campo profughi di Bogovadja probabilmente per raggiungere un’altra nazione europea.

I due maggiorenni sono stati inseriti nello Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, mentre i quattro minori sono stati accompagnati in case di accoglienza su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Milano. In corso le indagini per ricostruire quanto avvenuto.

Redazione